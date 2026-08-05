Rampur News: बारिश के बाद गिरे पेड़ ने ली फेरी वाले की जान, बाइक समेत दबा युवक

Rampur News: कोतवाली क्षेत्र में बुधवार शाम बारिश के बाद एक दर्दनाक हादसा हो गया। बड़ागांव तिराहे के पास सड़क किनारे खड़ा विशालकाय पेड़ अचानक गिरने से उसकी चपेट में आए बाइक सवार फेरी वाले की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएचसी भिजवाया। जानकारी के मुताबिक जनपद मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के मोहल्ला अंसारियान निवासी जाकिर हुसैन (45) कपड़ों की फेरी करने के लिए शाहबाद क्षेत्र आए थे। बुधवार शाम फेरी कर वह अपनी विक्की मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बड़ागांव तिराहे से पहले बारिश के कारण कमजोर हुआ एक विशालकाय पेड़ अचानक उनकी बाइक पर गिर पड़ा।