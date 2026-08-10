Rampur News: मसवासी में खंभे से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत, बेटा घायल
Rampur News: किशनपुर मौलागढ़ से लौटते समय युवक रमेश वाल्मीकि की बाइक शिकारपुर गांव में सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा गई। इस हादसे में रमेश की मौत हो गई जबकि उसका बेटा विकास गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। घटना से गांव में शोक का माहौल है।
Rampur News: मसवासी। क्षेत्र के गांव किशनपुर मौलागढ़ से बेटे को साथ लेकर अपने घर मानपुर उत्तरी लौट रहे युवक की बाइक शिकारपुर गांव में सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा गई। हादसे में युवक की मौत हो गई जबकि बेटा घायल हो गया। रविवार की सुबह चौकी क्षेत्र के गांव मानपुर उत्तरी निवासी रमेश वाल्मीकि अपने बेटे विकास कुमार के साथ बाइक से किशनपुर मौलागढ़ से घर लौट रहे थे। शिकारपुर के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराई। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना होते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।
लोगों ने आनन-फानन में दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने रमेश को मृत घोषित कर दिया। जबकि घायल विकास का उपचार जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजन रमेश के शव को घर ले आए। रमेश की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना से गांव में भी शोक का माहौल है।
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