Rampur News: एक लेन में हो रहा वाहनों का संचालन, शहर के अंदर भी लगे बैरियर
Rampur News: रामपुर में श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर्व के दौरान हाईवे पर शुक्रवार रात आठ बजे से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। मालवाहन और बड़े वाहनों को बदले मार्ग से भेजा जा रहा है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स तैनात की है और कई मार्गों पर वन-वे व्यवस्था की गई है।
Rampur News: रामपुर। श्रावण मास एवं महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शुक्रवार रात आठ बजे से हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू हो गया। इस दौरान मालवाहन और बड़े वाहनों को बदले मार्ग से भेजा जा रहा है। इसके साथ ही रोडवेज बसों को शहजादनगर जीरो प्वॉइंट और कोसी जीरो प्वॉइंट से ही बाईपास की तरफ भेजा गया। इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। वहीं, पुलिस प्रशासन ने हाईवे पर यातायात कर्मियों के साथ ही अतिरिक्त फोर्स को तैनात कर दिया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी पुलिस अधिकारियों के साथ ही थाना प्रभारियों के अलावा अन्य फोन नंबर जारी किए है। यहां रोके जा रहे है वाहन::
इन मार्गों पर किया गया है वन-वे
- रूद्रपुर-रामपुर-दिल्ली मार्ग पर चौकी रूद्र-बिलास बैरियर से पहले रोका जाएगा।
-काशीपुर-मुरादाबाद-दिल्ली मार्ग पर चौखंडी बैरियर से पहले रोका जाएगा।
-बाजपुर-टांडा-मुरादाबाद मार्ग पर शिकारपुर बैरियर से पहले रोका जाएगा।
-मुरादाबाद-टांडा-बाजपुर मार्ग पर भगतपुर बैरियर से पहले रोका जाएगा।
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वन-वे व्यवस्था लागू
-मुरादाबाद-रामपुर बाईपास- शहजादनगर जीरो प्वॉइंट -जौहर पुलिस से बिलासपुर तक वन वे रहेगा।
-मुरादाबाद-रामपुर बाईपास-शहजादनगर जीरो प्वॉइंट -मिलक तक वन वे रहेगा।
-हाईवे से लेकर सभी कांवड़ मार्ग पर यातायात पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। बैरियर पर पुलिस बल तैनात है। रूट डायवर्जन लागू है।
-राजीव कुमार,यातायात प्रभारी
सामान्य प्रश्न
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