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Rampur News: रामपुर में आज सम्मानित होंगे मेधावी छात्र-छात्राएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर में वीर खालसा सेवा समिति द्वारा सुबह 11:00 बजे सूर्य बैंक्वेट हॉल में प्रतिभाशाली मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। विधायक आकाश सक्सेना मुख्य अतिथि होंगे और जिलाधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहेंगे। समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करना है।

Rampur News: रामपुर में आज सम्मानित होंगे मेधावी छात्र-छात्राएं

Rampur News: रामपुर। वीर खालसा सेवा समिति की ओर से आज सुबह 11:00 बजे सूर्य बैंक्वेट हॉल में जिले के मेधावी (टॉपर्स) छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में जिले का नाम रोशन करने वाले प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शहर विधायक आकाश सक्सेना उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी और जिले के कई अन्य गणमान्य नागरिक भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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