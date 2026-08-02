Rampur News: कलियर मेले और रक्षाबंधन पर्व पर चलाई स्पेशल गाड़ी

Rampur News: रामपुर। रेलवे ने भी त्यौहरों को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के ठहराव स्टेशनों पर किए गए है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि पिरान कलियर मेला 2026 (रुड़की) एवं रक्षाबंधन पर्व के लिए विशेष गाड़ियों की व्यवस्थाएं की गई है। कलियर मेले के लिए रामपुर स्टेशन पर 22 अगस्त से 31 अगस्त गाड़ी संख्या ​गाड़ी संख्या 04321 का 08:20 / 08:25 पर ठहराव और गाड़ी संख्या 04319 का 11:50 / 11:52 पर ठहराव किया गया है। इसके अलावा ​गाड़ी संख्या 04322 का 21:00 / 21:02 और ​गाड़ी संख्या 04320 का 23:30 / 23:32 पर ठहराव किया गया है।