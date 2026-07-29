Rampur News: स्कूल से लौट रहे छात्रों को बाइक में मारी टक्कर
Rampur News: सैदनगर। अजीमनगर थाना क्षेत्र में स्कूल से वापस लौट रहे छात्रों को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है
Rampur News: सैदनगर। अजीमनगर थाना क्षेत्र में स्कूल से वापस लौट रहे छात्रों को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला थाना क्षेत्र के सीगनखेड़ा गांव का है। गांव निवासी प्रेमपाल अपने बेटे सचिन और बेटी उजाला को छोड़ने बाइक से स्कूल जा रहे थे। आरोप है पीछे से आ रही बाइक नें उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पिता के साथ जा रहे दोनों छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की गई है।
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