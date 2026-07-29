Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: स्कूल से लौट रहे छात्रों को बाइक में मारी टक्कर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: सैदनगर। अजीमनगर थाना क्षेत्र में स्कूल से वापस लौट रहे छात्रों को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है

Rampur News: स्कूल से लौट रहे छात्रों को बाइक में मारी टक्कर

Rampur News: सैदनगर। अजीमनगर थाना क्षेत्र में स्कूल से वापस लौट रहे छात्रों को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला थाना क्षेत्र के सीगनखेड़ा गांव का है। गांव निवासी प्रेमपाल अपने बेटे सचिन और बेटी उजाला को छोड़ने बाइक से स्कूल जा रहे थे। आरोप है पीछे से आ रही बाइक नें उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पिता के साथ जा रहे दोनों छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की गई है।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: अज्ञात बाइक की टक्कर से पिता-पुत्र घायल
ये भी पढ़ें:Firozabad News: स्कूल से लौट रही छात्रा को बाइक सवारों ने रौंदा, गंभीर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Rampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।