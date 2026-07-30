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Rampur News: तेज रफ्तार स्कूल बस की टक्कर से युवक की मौत, स्कूल बस पर सप्ताहभर बाद मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: बिलासपुर। खजुरिया थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले हुए सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने स्कूल बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।खज

Rampur News: तेज रफ्तार स्कूल बस की टक्कर से युवक की मौत, स्कूल बस पर सप्ताहभर बाद मुकदमा

Rampur News: बिलासपुर। खजुरिया थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले हुए सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने स्कूल बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खजुरिया थाना क्षेत्र के गांव रम्पुरा बुजुर्ग निवासी सुखजीत सिंह ने पुलिस को तहरीर सौंपी। उसने बताया कि उनका भाई मनजीत सिंह 21 जुलाई को अपनी स्कूटी से भोजन कर अपनी बिजली की दुकान जा रहा था। इसी दौरान गोधी मार्ग पर स्कूली बच्चों से भरी जेके कान्वेंट पब्लिक स्कूल की एक तेज रफ्तार बस ने गलत दिशा में आकर स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में मनजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था।

आसपास के लोगों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। थानाध्यक्ष सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बस चालक गुरबाज सिंह निवासी बरेली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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