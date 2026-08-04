Rampur News: बेटे की ससुराल बालो ने एक राय होकर मां बेटे, बेटी को पीटा, छह पर मुकदमा

Rampur News: नौ जुलाई को बेटे की ससुराल के लोगों ने घर आकर मां और उसके बेटे एवं बेटी को गलियां दी विरोध करने मारपीट कर घायल करने के बाद जान से मॉरने की धमकी देते हुए चले गए। पीड़िता ने बेटे की ससुराल की ओर के छह लोगों के खिलाफ क्षेत्राधिकारी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। थाना क्षेत्र के ग्राम लखमन नंगला निवासी जसबंती का बड़ा पुत्र यशबन्त कुमार तमिलनाडु में सर्विस करता है और अपनी पत्नी कविता के साथ वहीं पर रह रहा है। बेटे की ससुराल के लोग उत्तराखंड प्रदेश के काशीपुर उधम सिंह नगर के ग्राम वस खेड़ा निवासी सतीश, अकुल दोनों भाई, राजबाला, अंजू, रिश्तेदार जनपद मुरादाबाद थाना भगतपुर के ग्राम लालपुर निवासी विजेंदर, अशोक सहित आधा दर्जन लोग नो जुलाई को एक राय मशबरा होकर आये।और