Rampur News: बिलासपुर में घर में घुसकर अधिवक्ता दंपति पर हमला

Rampur News: रविवार रात कुछ युवकों ने घर में घुसकर अधिवक्ता तथा उनके परिवार पर लोहे की रोड से हमला कर दिया। हमले में अधिवक्ता के गंभीर चोटें आई तथा उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं, कार्रवाई में ढिलाई बरतने पर आक्रोशित अधिवक्ताओं और शिक्षकों ने कोतवाली में हंगामा किया। सोमवार की सुबह मुहल्ला साहूकारा निवासी अधिवक्ता उदय तिवारी अपने साथी अधिवक्ताओं और शिक्षकों के साथ कोतवाली पहुंच गए। यहां उन्होंने पुलिस को तहरीर सौंपी और कार्रवाई में ढिलाई बरते जाने पर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि मुहल्ला निवासी पांच युवकों ने शराब के नशे में धुत होकर अधिवक्ता के मकान पर धावा बोल दिया।

पांचों युवक भीतर घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। युवकों ने लोहे की रॉड से अधिवक्ता और उसकी पत्नी को बेरहमी से पीटा। इस हमलें में अधिवक्ता का सिर फट गया और पत्नी के भी चोटें आईं। । अधिवक्ता की सूचना पाकर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस कार्रवाई करने के बजाए खानापूर्ति करके वापस लौट गई। पुलिस की इस कार्यशैली को लेकर अधिवक्ताओं और शिक्षकों में काफी आक्रोश है। साथ ही अधिवक्ता की तहरीर पर पांचों आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह ने बताया कि आरोपित श्रेय जैन, आदित्य जैन, हैप्पी और एक अज्ञात समेत पांच आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपितों की तलाश जारी है तथा जल्द अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।