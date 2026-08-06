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Rampur News: घर में घुसकर मारपीट, चार लोगों पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर। शहर कोतवाली क्षेत्र के दादा मिया का मजार निवासी समीना के परिवार में घर के बंटवारे को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है, जिसके सिलसिले में उन्होंने क

Rampur News: घर में घुसकर मारपीट, चार लोगों पर केस दर्ज

Rampur News: शहर कोतवाली क्षेत्र के दादा मिया का मजार निवासी समीना के परिवार में घर के बंटवारे को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है, जिसके सिलसिले में उन्होंने करीब तीन महीने पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आरोप है कि उनके देवर के बेटों आदिल, आमिर और शाहिद ने उन पर कोर्ट केस वापस लेने का दबाव बनाया।जब समीना ने मुकदमा वापस लेने से इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने उनकी बेटी के साथ घर में घुसकर मारपीट की और गाली-गलौज की। इस घटना में उनका रिश्तेदार मनसूर भी शामिल रहा, जिसने भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट में साथ दिया।

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पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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