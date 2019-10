रामपुर में प्रत्याशियों ने वोट डाले, बताया शांति पूर्वक तरीके से हो रहा मतदान

The candidates cast their votes in Rampur, they said that voting is going on peacefully

रामपुर शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा और बसपा प्रत्याशियों के साथ ही अन्य प्रत्याशियों ने मतदान किया। मतदान प्रक्रिया को लेकर प्रत्याशियों ने संतोष जाहिर करते हुए कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है।

रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को सुबह सात बजे से मतदान प्रक्रिया आरंभ हो गई। मतदाताओं को आमद बेहद धीमी रही, इसके चलते कहीं लंबी कतारें नहीं लगीं। इस दौरान प्रत्याशियों ने घूम-घूमकर मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी, लेकिन अपनी व्यस्तताओं के बीच भी मतदान करना नहीं भूले। भाजपा प्रत्याशी भारत भूषण गुप्ता ने अपने करीबियों के साथ मतदान किया। उन्होंने मतदान प्रक्रिया को लेकर संतोष जाहिर किया। कहा अभी तक कहीं से किसी प्रकार की गड़बड़ी किए जाने की सूचना नहीं मिली है।

बसपा प्रत्याशी जुबैर मसूद खां ने राजकीय खुर्शीद कन्या इंटर कालेज में सुबह 8:30 बजे मतदान किया। मतदान के बाद राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए बसपा प्रत्याशी बोले कि प्रशासन मतदान बेहतर तरीके से करा रहा है। रजा डिग्री कालेज में चुनाव के दौरान हमेशा गुंडागर्दी होती थी, लेकिन इस बार मतदान बेहद शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है। आजम खां का नाम लिए बगैर कहा कि जनता परिवारवाद को बढ़ावा देने के मूड में नहीं है।