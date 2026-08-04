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Rampur News: बमनपुरी स्टेडियम के पास गोवंश के अवशेष मिले,हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: गंज कोतवाली क्षेत्र में बमनपुरी स्टेडियम के पास गोवंश के अवशेष मिलने से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हिन्दू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस पर गोतस्करों से मिलीभगत का आरोप लगाया। बाद में पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामला दर्ज कर लिया।

Rampur News: बमनपुरी स्टेडियम के पास गोवंश के अवशेष मिले,हंगामा

Rampur News: गंज कोतवाली क्षेत्र में बमनपुरी स्टेडियम के पास गोवंश के अवशेष मिलने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। अवशेष मिलने की सूचना पर विभिन्न हिन्दू संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने हंगामा किया। पदाधिकारियों की पुलिस कर्मियों से भी तीखी नोकझोंक हुई। वह लोग पुलिस पर गोतस्करों से मिलीभगत का आरोप लगा रहे थे। बाद में पुलिस ने आश्वासन देकर शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया है। सोमवार की सुबह जहां सभी लोग भगवान शिव के जलाभिषेक की तैयारी कर रहे थे तभी गंज कोतवाली क्षेत्र में बमनपुरी स्टेडियम के पीछे गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना पर माहौल गर्मा गया।

कुछ देर बाद ही हिन्दू संगठन के तमाम पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। उनका कहना था कि शासन की सख्ती के बाद भी आखिरकार जिले में गौवंश की हत्याएं क्यों नहीं रुक पा रही हैं। आए दिन ऐसे मामले सामने आने से हिन्दू समाज आहत हो रहा है। सूचना पर गंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। पदाधिकारियों की पुलिस कर्मियों से भी तीखी नोकझोंक हुई और उन्होंने सीधे तौर पर इन घटनाओं के पीछे पुलिस कर्मियों को ही जिम्मेदार ठहराया। माहौल गरमाता देख पुलिस कर्मियों ने जल्द दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आश्वासन देकर सभी को शांत कराया और अवशेष को दफना दिया। गंज थाना प्रभारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि अवशेष के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।

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