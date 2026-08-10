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Rampur News: कन्नगी गुप्ता को मिला तीज क्वीन का खिताब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर में भारत विकास परिषद संकल्प शाखा द्वारा तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें तीज क्वीन कन्नगी गुप्ता बनीं, और अंशिका अग्रवाल रनर-अप रहीं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्राशाली अग्रवाल, करिश्मा खंडेलवाल, और नैनसी रस्तोगी ने भी पुरस्कार जीते। यह आयोजन हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह से भरा रहा।

Rampur News: कन्नगी गुप्ता को मिला तीज क्वीन का खिताब

Rampur News: ​रामपुर। भारत विकास परिषद संकल्प शाखा द्वारा शाहबाद रोड स्थित एक होटल में रविवार को तीज महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ किया गया। ​प्रतियोगिताओं में ​तीज क्वीन का खिताब कन्नगी गुप्ता और अंशिका अग्रवाल रनर-अप रही। मेंहदी प्रतियोगिता में प्राशाली अग्रवाल ने प्रथम ,मोहिनी अग्रवाल ने द्वितीय और गरिमा अग्रवाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। थाल सज्जा प्रतियोगिता में करिश्मा खंडेलवाल प्रथम, गरिमा अग्रवाल द्वितीय और साक्षी अग्रवाल व नैनसी रस्तोगी तृतीय स्थान पर रही। वही राखी मेकिंग प्रतियोगिता में नैनसी रस्तोगी प्रथम, करिश्मा खंडेलवाल द्वितीय और साक्षी अग्रवाल तृतीय स्थान पर रही।

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