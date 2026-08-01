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Rampur News: सावन में शांति व्यवस्था को पुलिस ने की पैदल गश्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: टांडा में श्रावण मास के दौरान शांति बनाए रखने के लिए कोतवाली पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने शुक्रवार को दंगा नियंत्रण की रिहर्सल की और नगर में पैदल मार्च करके लोगों से बातचीत की। पुलिस ने जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने का अनुरोध किया।

Rampur News: सावन में शांति व्यवस्था को पुलिस ने की पैदल गश्त

Rampur News: टांडा। श्रावण मास को देखते हुए कोतवाली पुलिस सक्रिय हो गई है। शुक्रवार की शाम पुलिस सीओ पंकज पंत और प्रभारी निरीक्षक द्वारा कोतवाली परिसर में दंगा नियंत्रण रिहर्सल कर पुलिस कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के बाद नगर में पैदल मार्च कर लोगों से बातचीत की। कहा कि वह संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों की सूचना पुलिस को दें।

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