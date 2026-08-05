Rampur News: ऑडियो वायरल प्रकरण में बीआरसी मिलक के कार्यालय सहायक सस्पेंड
Rampur News: बीईओ के खिलाफ दिया था जवाब, खुद ही कार्यवाही में फंसे में फंसे रामपुर,संवाददाता। विकास खंड मिलक स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) में तैनात कार्यालय
Rampur News: विकास खंड मिलक स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) में तैनात कार्यालय सहायक शुभम गंगवार पर गाज गिर गई है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर बीएसए ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। हालाकि,बीईओ की भूमिका को लेकर जांच जारी है। मिली जानकारी के अनुसार अक्षय कुमार नाम के व्यक्ति ने 24 जुलाई को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी अंशु प्राथमिक विद्यालय कृपिया हप्पू में कार्यरत हैं। गत 17 जुलाई को खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बबीता द्वारा किए गए निरीक्षण के समय उनकी पत्नी लगभग सात मिनट देरी से विद्यालय पहुंची थीं। देरी का कारण रेलवे फाटक बंद होना बताया गया था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद से बीआरसी के कार्यालय सहायक शुभम गंगवार लगातार फोन करके बीईओ के नाम पर 5,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने साक्ष्य के रूप में रिश्वत मांगने संबंधी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बीएसए कार्यालय को सौंपी थीं। जिसके बाद जवाब देने के लिए बीएसए ने नोटिस जारी किया था। इस पर सहायक की तरफ से जवाब लिखित में दिया गया था। जिसमें कहा था कि उसने रिश्वत के लिए बीईओ केकहने पर फोन किया था। मगर इस जवाब से बीएसए संतुष्ट नहीं हुई और सहायक को ही सस्पेंड कर दिया। बीएसए कल्पना देवी ने बताया कि नोटिस के बाद जवाब दिया गया था। जवाब ठीक नहीं था,जिस कारण सहायक को सस्पेंड कर दिया गया है।
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