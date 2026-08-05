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Rampur News: जिला अस्पताल में उमड़ी मरीजों की भारी भीड़, चरमराई व्यवस्थाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: भीषण गर्मी और बदलते मौसम के कारण स्थानीय अस्पताल में मरीजों का भारी जमावड़ा हो गया है। ओपीडी में सामान्य दिनों की तुलना में दोगुने मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें वायरल फीवर, उल्टी-दस्त, डिहाइड्रेशन और स्किन इंफेक्शन जैसी समस्याएं प्रचलित हैं, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों पर इसका अधिक प्रभाव देखा जा रहा है।

Rampur News: जिला अस्पताल में उमड़ी मरीजों की भारी भीड़, चरमराई व्यवस्थाएं

Rampur News: भीषण गर्मी और बदलते मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। स्थानीय जिला अस्पताल में अचानक मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह पर्चा बनवाने की खिड़की से लेकर डॉक्टरों के चैंबर और दवा वितरण केंद्र तक मरीजों और उनके तीमारदारों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार आम दिनों के मुकाबलें लगभग दोगुनें मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज वायरल फीवर, उल्टी-दस्त, डिहाइड्रेशन और स्किन इंफेक्शन जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर मौसम की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है।

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