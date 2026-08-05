Rampur News: अहंकार त्यागकर विनम्रता और प्रभु भक्ति का मार्ग अपनाए मानक: देवव्रत

Rampur News: रामपुर में शिवमहापुराण कथा के तीसरे दिन, पंडित देवव्रत शुक्ल ने नारद मोह और रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को अहंकार का त्याग कर प्रभु भक्ति अपनाने का संदेश दिया। कथा के दौरान पहले शिवलिंग के प्रकट होने की दिव्य कथा भी साझा की गई। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

Rampur News: रामपुर। श्री शिवमहापुराण कथा के तीसरे दिन कथा व्यास पंडित देवव्रत शुक्ल ने नारद मोह, रुद्राक्ष की महिमा तथा प्रथम शिवलिंग के प्रकट होने की दिव्य कथा का अत्यंत भावपूर्ण एवं आध्यात्मिक वर्णन किया। उन्होंने श्रृद्धालुओं को अहंकार का त्याग कर विनम्रता और प्रभु भक्ति का मार्ग अपनाने का संदेश दिया।

कथा का आरंभ कृष्णा विहार कालोनी में चल रही शिवमहापुराण कथा शुभारंभ पूर्व मंत्री शिवबहादुर सक्सेना ने भगवान शिव का पूजन कर किया। इसके बाद कथावाचक देवव्रत शुक्ल ने कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन जब अहंकार मनुष्य के भीतर प्रवेश करता है तो वह बड़े से बड़े ज्ञानी को भी भ्रमित कर सकता है।

नारद मोह की कथा उन्होंने नारद मोह की कथा का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद के अहंकार का निवारण करने के लिए अपनी मायाशक्ति का प्रयोग किया, जिससे उन्हें यह बोध हुआ कि ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। इस प्रसंग से उन्होंने श्रद्धालुओं को अहंकार का त्याग कर विनम्रता और प्रभु भक्ति का मार्ग अपनाने का संदेश दिया।

रुद्राक्ष की महिमा उन्होंने रुद्राक्ष की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि रुद्राक्ष भगवान शिव के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है और इसे धारण करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा, मानसिक शांति तथा सकारात्मकता प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि विधि-विधान से धारण किया गया रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। रुद्राक्ष केवल आभूषण नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है।

पहले शिवलिंग की कथा इसके उपरांत कथा व्यास ने प्रथम शिवलिंग के प्रकट होने की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। उसी समय अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु उस दिव्य ज्योति का आदि और अंत खोजने में असफल रहे, तब उन्हें भगवान शिव की अनंत सत्ता का बोध हुआ। यही दिव्य ज्योति प्रथम शिवलिंग के रूप में पूजित हुई। इस कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि भगवान शिव ही सृष्टि के आदि, अनादि और अनंत स्वरूप हैं।

श्रद्धालुओं की सहभागिता कथा के समापन पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का सामूहिक पूजन एवं आरती कर विश्व कल्याण, सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। पूरे कथा पंडाल में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष गूंजते रहे, जिससे वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया। इस अवसर पर कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष रामदत्त शर्मा, अमर सक्सेना, राममुरारी लाल शर्मा, सर्वेश बहादुर सक्सेना, सतेंद्र बहादुर सक्सेना, शैलेंद्र सक्सेना, नरेश चंद्र सक्सेना, दिनेश कुमार कश्यप सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।