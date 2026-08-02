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Rampur News: तेज रफ्तार पिकअप ने मारी ई रिक्शा में टक्कर,महिला की मौत, चार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: तेज रफ्तार पिकअप ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल लाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। बरेली के अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।

Rampur News: तेज रफ्तार पिकअप ने मारी ई रिक्शा में टक्कर,महिला की मौत, चार घायल

Rampur News: मिलक। तेज रफ्तार पिकअप ने सवारी से भरे ई रिक्शा में टक्कर मार दी।हादसे में एक महिला सहित रिक्शा चालक के साथ चार गंभीर रूप से घायल हो गया।सभी को एंबुलेंस से नगर के सरकारी अस्पताल लाया गया।जहां से बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया।बरेली के अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। हादसा रविवार को नगर के बाईपास नेशनल हाईवे स्थित धर्मपुरा मोड़ पर हुआ। क्षेत्र के ग्राम भैसोड़ी निवासी जसवंत ई रिक्शा में सवारी लेकर नगर आ रहा था।इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने रिक्शे में टक्कर मार दी।टक्कर लगने से रिक्शे के परखच्चे उड़ गए।रिक्शे

में सवार बरेली के श्यामतगंज निवासी मेहनाज,नफीसा बेगम,आरिफा, उमेरा जो कि एक ही परिवार की थी।वह भैसोड़ी स्थित दरगाह पर आई थी।रिक्शे से वह घर जाने के लिए निकली थी।हादसे में सभी गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद मौके पर लगी भीड़ ने सभी को एंबुलेंस से नगर स्थित सरकारी अस्पताल भिजवाया जहां मौजूद डॉक्टरों ने गंभीर अवस्था में बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया।वही हादसे के बाद पिकअप चालक पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया।सूचना पर पहुंचे परिजन घायलों को लेकर बरेली चले गए।जहां निजी अस्पताल में इलाज के दौरान नफीसा बेगम की मौत हो गई।

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