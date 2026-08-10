Rampur News: कार ने बाइक सवार कांवड़ियों को मारी टक्कर, गंभीर
Rampur News: कावड़ यात्रा के दौरान तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना रविवार रात को भैरव बाबा मंदिर के पास हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और यातायात को सुचारु किया।
Rampur News: मिलक। कावड़ यात्रा के दौरान तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार से आ रही कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को नगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। दोनों ही लोग कावड़ के वस्त्र पहने हुए थे। जिस कारण पुलिस के हाथ-पैर फूल गए मौके पर पहुंच कर पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजने के बाद यातायात सुचारु कराया। हादसा रविवार की देर रात नगर के भैरव बाबा मंदिर के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ। जहां रामपुर दिशा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने घायल बरेली के थाना सीबीगंज के निवासी अभिषेक के अनुसार जल लेने अपने साथी के साथ जा रहे थे।
हादसे में वह दोनों घायल हो गए। हाईवे पर हुए भगवा वस्त्र धारियों के घायल होने की सूचना पर कंवरिया एकत्रित हो गए जिसको देख पुलिस के हाथ पैर फूल गए।हादसे में अभिषेक का एक पैर कटकर अलग हो गया। वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो है। जिसे नगर के सरकारी अस्पताल लाया गया जहां से दोनों को रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात है समाचार लेकर जाने तक घायलों को रेफर किया जा रहा था।
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