Rampur News: कार ने बाइक सवार कांवड़ियों को मारी टक्कर, गंभीर

Rampur News: मिलक। कावड़ यात्रा के दौरान तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार से आ रही कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को नगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। दोनों ही लोग कावड़ के वस्त्र पहने हुए थे। जिस कारण पुलिस के हाथ-पैर फूल गए मौके पर पहुंच कर पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजने के बाद यातायात सुचारु कराया। हादसा रविवार की देर रात नगर के भैरव बाबा मंदिर के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ। जहां रामपुर दिशा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने घायल बरेली के थाना सीबीगंज के निवासी अभिषेक के अनुसार जल लेने अपने साथी के साथ जा रहे थे।