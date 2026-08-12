Rampur News: गुरुद्वारे के सामने नाली में गंदगी से सिख समाज में रोष, सफाई की मांग
Rampur News: फोटो.....रुद्वारे के सामने नाली में जमा गंदगी और दुर्गंध को लेकर सिख समाज के लोगों में रोष है। मंगलवार को समाज के लोगों ने मौके पर विरोध जताते हुए नाल
Rampur News: कस्बा पटवाई में नदनऊ रोड स्थित गुरुद्वारे के सामने नाली में जमा गंदगी और दुर्गंध को लेकर सिख समाज के लोगों में रोष है। मंगलवार को समाज के लोगों ने मौके पर विरोध जताते हुए नाली की सफाई कराने और समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की। सिख समाज के लोगों का कहना है कि गुरुद्वारे के सामने नाली में काफी समय से गंदगी जमा है। नाली की नियमित सफाई नहीं होने के कारण उसमें से तेज बदबू आती रहती है। इससे गुरुद्वारे में आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि गुरुद्वारे के आसपास कई दुकानें भी बनी हुई हैं।
नाली से आने वाली दुर्गंध के कारण दुकानदारों और आसपास रहने वाले लोगों का वहां बैठना तक मुश्किल हो गया है। गंदगी के कारण मच्छर और अन्य कीड़े भी बढ़ रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है।सिख समाज के लोगों ने मांग की है कि नाली की तत्काल सफाई कराई जाए और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी समस्या उत्पन्न न हो। लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल के आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इस मौके पर ज्ञानी कश्मीर सिंह,जगजीत सिंह, सुखविंदर सिंह , सुरेन्द्र सिंह, लखविंदर सिंह , देवेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे
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