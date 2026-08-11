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Rampur News: सावन शिवरात्रि पर शिवालयों में गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर में सावन शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भोर से ही शहर और देहात के शिवालयों में भक्तोंने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया और सुख, शांति व समृद्धि की प्रार्थना की। हर-हर महादेव और जय शिव शंभू के जयकारों से मंदिरों का वातावरण भक्तिमय हो गया।

Rampur News: सावन शिवरात्रि पर शिवालयों में गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

Rampur News: रामपुर में सावन शिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार को समूचा क्षेत्र शिवमय नजर आया। भोर से ही शहर और देहात के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर-हर महादेव, बम-बम भोले और जय शिव शंभू के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान और भक्तिभाव के साथ भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

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