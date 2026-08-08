Rampur News: श्रावण माह में सजेगा श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव,18 अगस्त से शुरू होगा आयोजन
Rampur News: रामपुर। श्रावण माह के पावन अवसर पर शिव विहार कॉलोनी स्थित श्री नारायण प्राचीन सर्वेश्वर महादेव मंदिर परिवार की ओर से श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव का
Rampur News: श्रावण माह के पावन अवसर पर शिव विहार कॉलोनी स्थित श्री नारायण प्राचीन सर्वेश्वर महादेव मंदिर परिवार की ओर से श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। कथा आयोजक परिवार ने बताया कि यह आध्यात्मिक आयोजन 18 से 25 अगस्त तक शाम 5:00 बजे से 8:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कथा का रसपान सुप्रसिद्ध कथा वाचक पं. पवन कौशिक जी महाराज द्वारा कराया जाएगा। 25 अगस्त को प्रात: 10:00 बजे विशेष पूजा-हवन एवं विशाल भंडारे के साथ कथा महोत्सव का समापन होगा। कथा आयोजक श्री नारायण प्राचीन सर्वेश्वर महादेव मंदिर परिवार ने सभी धर्मप्रेमियों ने श्रद्धालुओं से इस पुण्य कथा का रसपान करने और व्यवस्था में सेवा योगदान देने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।