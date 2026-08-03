Rampur News: आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला दिव्य ज्ञान है शिवमहापुराण: देवव्रत
Rampur News: कृष्णा विहार कालोनी में दूसरे दिन शिवमहापुराण में माता सती और सिद्ध पीठों की स्थापना का किया वर्णन ने भगवान शिव, माता सती और शक्ति उपासना से जुड़े प्रस
Rampur News: श्री शिवमहापुराण कथा के दूसरे दिन कथा व्यास देवव्रत शुक्ल ने भगवान शिव, माता सती और शक्ति उपासना से जुड़े प्रसंगों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि शिवपुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला दिव्य ज्ञान है। कृष्णा विहार कालोनी में चल रही शिवमहापुराण में कथा व्यास देवव्रत शुक्ल ने सती मोह प्रसंग का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान श्रीराम के वनवास के समय माता सती के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिन्हें भगवान शिव स्वयं परब्रह्म और विष्णु का अवतार बताते हैं, वे साधारण मनुष्य की भांति अपनी पत्नी सीता की खोज क्यों कर रहे हैं।
इस संशय को दूर करने के लिए माता सती ने सीता का रूप धारण कर भगवान श्रीराम की परीक्षा लेने का प्रयास किया। भगवान श्रीराम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और माता सती को उनके वास्तविक स्वरूप का बोध करा दिया। इस अवसर पर कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष रामदत्त शर्मा, अमर सक्सेना, राममुरारी लाल शर्मा, सर्वेश बहादुर सक्सेना, सतेंद्र बहादुर सक्सेना, शैलेंद्र सक्सेना, नरेश चंद्र सक्सेना, दिनेश कुमार कश्यप सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
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