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Rampur News: शाहबाद पुलिस ने शांतिभंग में 10 लोगों पर की कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: शाहबाद पुलिस ने रविवार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 लोगों को गिरफ्तार किया और उनका चालान किया। सभी को संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। प्रभारी निरीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई उच्चाधिकारियों के निर्देशन में की गई है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

Rampur News: शाहबाद पुलिस ने शांतिभंग में 10 लोगों पर की कार्रवाई

Rampur News: शाहबाद। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अभियान के तहत शाहबाद पुलिस ने रविवार को शांतिभंग की आशंका में 10 लोगों को गिरफ्तार कर उनका चालान किया। सभी को संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। प्रभारी निरीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि कार्रवाई उच्चाधिकारियों के निर्देशन में की गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

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