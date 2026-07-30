Rampur News: कांवड़ यात्रा को लेकर हुए रूट डायवर्जन,सीओ ने किया निरीक्षण
Rampur News: शाहबाद में कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए क्षेत्राधिकारी देवकीनंदन ने निरीक्षण किया। उन्होंने कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सफाई, बैरिकेडिंग और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा की। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने का आश्वासन दिया गया।
Rampur News: शाहबाद। आगामी कांवड़ यात्रा को सकुशल और व्यवस्थित ढंगसे संपन्न कराने के उद्देश्य से बुधवार को क्षेत्राधिकारी देवकीनंदन ने प्रभारीनिरीक्षक रणवीर सिंह तथा नगर पंचायत अध्यक्ष पति वसीम खां के साथ ढकिया चौराहे का निरीक्षण किया। रूट डायवर्जन के तहत दिल्ली व अन्य जगहोंपर जाने वाली रोडवेज बसें व अन्य वाहन शाहबाद क्षेत्र से होकर गुजरेंगे। जिसको लेकर सीओ ने कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा, यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरानअधिकारियों ने कांवड़ मार्ग पर साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था तथाश्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े आवश्यक इंतजामों की समीक्षा की। सीओ देवकीनंदन ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी जाएगी।
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