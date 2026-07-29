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Rampur News: कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सीओ ने चौकीदारों की बैठक कर निर्देश दिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: स्वार में आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित सम्पन्न कराने के लिए एक बैठक आयोजित हुई। सीओ सोनम सिंह और प्रभारी निरीक्षक अनुपम शर्मा ने चौकीदारों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के उपायों का पालन करने के लिए निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई।

Rampur News: कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सीओ ने चौकीदारों की बैठक कर निर्देश दिए

Rampur News: स्वार। आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से कोतवाली में क्षेत्र के चौकीदारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीओ सोनम सिंह और प्रभारी निरीक्षक अनुपम शर्मा ने की। इस दौरान यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बुधवार की शाम सीओ ने चौकीदारों से कहा कि वे अपने-अपने गांवों और क्षेत्रों में पूरी सतर्कता बनाए रखें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की जानकारी बिना देरी पुलिस तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि चौकीदार पुलिस और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए उनकी सक्रिय भूमिका कांवड़ यात्रा के दौरान बेहद अहम रहेगी।बैठक

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में कांवड़ मार्गों पर भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि यात्रा के दौरान अफवाहों पर नजर रखी जाए और किसी भी अप्रिय स्थिति की आशंका होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए।

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