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Rampur News: अज्ञात कारणों से विवाहिता लापता, सौंपी तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: बिलासपुर में दिलीप कुमार ने अपनी पत्नी पुष्पा देवी की लापता होने की सूचना कोतवाली में दी। 34 वर्षीय पुष्पा देवी सोमवार को घर से बाहर गई थीं और वापस नहीं आईं। दिलीप ने पुलिस से मदद मांगी है। महिला दिमागी रूप से कमजोर बताई गई हैं और पुलिस खोजबीन में जुटी है।

Rampur News: अज्ञात कारणों से विवाहिता लापता, सौंपी तहरीर

Rampur News: बिलासपुर। बुधवार को एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात कारणों से लापता हुई अपनी पत्नी को खोजे जाने की गुहार लगाई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर महिला की खोजबीन शुरू कर दी है। क्षेत्र के गांव मुंडिया खुर्द निवासी दिलीप कुमार ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को अपनी तहरीर सौंपी। उसने बताया कि सोमवार की रात करीब 8 बजे वह घर पर नहीं थे। इसी दौरान उनकी 34 वर्षीया पत्नी पुष्पा देवी किसी काम से पास की परचूनी की दुकान पर गई थी। वहां से वह वापस नहीं लौटी और रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। घर आकर पता चलने पर उन्होंने अपनी रिश्तेदारी सहित हरसंभव स्थान पर पत्नी की तलाश की, मगर कुछ पता नहीं चल सका।

बताया कि उनकी पत्नी दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर हैं। उन्होंने पुलिस से अपनी पत्नी को जल्दी से जल्दी खोजे जाने की गुहार लगाई। प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच उप निरीक्षक आकिल हुसैन के सुपुर्द की गई है और खोजबीन शुरू कर दी गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही महिला को सकुशल बरामद कर उसके पति के सुपुर्द कर दिया जाएगा ।

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