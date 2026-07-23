Rampur News: बाइक की टक्कर से कक्षा 6 का छात्र घायल, रेफर
Rampur News: गांव कुम्हरिया कला के जीशान अली, जो कक्षा 6 का छात्र है, स्कूल से घर जाते समय बुलेट बाइक से टकरा गया। घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई है। बाइक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
Rampur News: मिलकखाानम। थाना मिलकखानम के गांव कुम्हरिया कला के जीशान अली पुत्र मौहम्मद आलिम कक्षा 6 में नानकसर पब्लिक स्कूल मेहदी नगर में पढ़ता है। दो बजे स्कूल की छुट्टी होने पर वह अपने घर जा रहा था कि रास्ते में सामने से बुलेट बाइक ने टक्कर मार दी। जिससे छात्र घायल हो गया। राहगीरों व ग्रामीणों ने घायल छात्र को एबुलेंस की सहायता से पीएचसी मिलकखानम फिजवाया। परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। घायल की हालत खराब होने पर डाक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया है। जहां उसकी हालत स्थिर है। ग्रामीणों ने बाइक को पुलिस के हवाले किया है। थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि छात्र को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है।
शिकायत पर कार्यवाही होगी।
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