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Rampur News: सावन के पवित्र माह में गूंजेगा हर-हर महादेव का जयकारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर में सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति का माहौल जबरदस्त है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए भमरोआ, पंजाबनगर और कोसी स्थित प्रमुख मंदिरों में जलाभिषेक के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है ताकि श्रद्धालुओं को आराम मिले।

Rampur News: सावन के पवित्र माह में गूंजेगा हर-हर महादेव का जयकारा

Rampur News: ​रामपुर। पवित्र सावन माह में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में शहर से लेकर देहात तक का माहौल पूरी तरह से शिवमय हो गया है। सावन के मुख्य जलाभिषेक के अवसर पर क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों-भमरोआ मंदिर, पंजाबनगर स्थित शिवालय और कोसी स्थित प्राचीन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सावन माह के पहलें सोमवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। ​स्वंय-भू-प्रकटेश्वर भमरोआ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी लाइटों और प्राकृतिक फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारों (पुरुष व महिला) की व्यवस्था की गई है ताकि जलाभिषेक सुगमता से हो सके। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्वयंसेवकों के साथ-साथ पुलिस बल भी तैनात रहेगा। पंजाबनगर स्थित ऐतिहासिक ऊं नागेश्वर महादेव मंदिर शिवालय में भी सुबह तड़के से ही जलाभिषेक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कांवड़ियों के आगमन को ध्यान में रखते हुए मंदिर कमेटी ने विशेष तैयारियं की हैं। पेयजल, चिकित्सा सहायता और विश्राम के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। भोर में महाआरती के बाद मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शन और जलाभिषेक के लिए खोल दिए जाएंगे। ​कोसी रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सावन के इस पावन पर्व पर सुरक्षा और स्वच्छता के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोसी मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों पर कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह-जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं। मंदिर परिसर के आसपास सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है.

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प्रशासन की अपील और यातायात व्यवस्था

स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है ताकि कांवड़ियों और आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। मंदिर कमेटियों ने भी श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण ढंग से कतारबद्ध होकर जलाभिषेक करने की अपील की है।

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सामान्य प्रश्न

जलाभिषेक के लिए प्रमुख मंदिर कौन से हैं?
भमरोआ मंदिर, पंजाबनगर स्थित शिवालय और कोसी स्थित प्राचीन मंदिर जलाभिषेक के लिए प्रमुख हैं।
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