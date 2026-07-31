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Rampur News: हर हर बम बम के जयघोष से गूंजे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर, संवाददाता। सावन के पावन माह का शुभारंभ होते ही पूरा क्षेत्र शिवभक्ति के रंग में रंग गया है। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जलाभिषेक कर मन्नतें मांगीं। कांवड़ियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी भगवान शिव को अर्पण किया। सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

Rampur News: हर हर बम बम के जयघोष से गूंजे शिवालय

Rampur News: ​रामपुर,संवाददाता। सावन के पावन माह के शुभारंभ के साथ ही पूरा क्षेत्र शिवभक्ति के रंग में रंग गया है। सावन के पहले ही दिन तड़के से ही प्रमुख शिवालय हर-हर महादेव और बम-बम भोले के गगनभेदी जयघोष से गुंजायमान हो उठे। हरिद्वार और अन्य पवित्र नदियों से जल लेकर लौटे कांवड़ियों ने भमरोए स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूरे विधि-विधान के साथ भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कर मन्नतें मांगीं। ​सावन के प्रथम दिन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही मंदिरों के कपाट खुलते ही जल चढ़ाने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। रंग-बिरंगी कांवड़ों से सजे मंदिर परिसर में कांवड़ियों के जयकारों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया।

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कांवड़ियों की भक्ति

​कांवड़ियों के साथ-साथ स्थानीय श्रद्धालुओं, महिलाओं और बच्चों ने भी भगवान शिव को गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, दूध और अक्षत अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की।

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सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम

​प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से कांवड़ियों की सहूलियत के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे|​सीसीटीवी और पुलिस बल: भीड़ को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर और प्रमुख मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

​​मंदिर समिति के मुख्य पुजारी के ने बताया कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दौरान जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पहले ही दिन श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। ​देर शाम तक शिवालयों में श्रद्धालुओं के पहुंचने और जलाभिषेक का सिलसिला अनवरत जारी रहा। भक्ति गीत और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से पूरा भमरोए क्षेत्र शिवमय बना हुआ है।

प्रश्न पूछें

सावन के पहले दिन कांवड़ियों ने किस मंदिर में जलाभिषेक किया?
कांवड़ियों ने भमरोए स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक किया।
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