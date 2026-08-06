Rampur News: रामपुर में कल से होगा रूट डायवर्जन, मंगलवार रात आठ बजे तक बदले रूट से जाएंगे वाहन
Rampur News: फोटो- आठ बजे तक रूट डायवर्जन लागू होगा। शुक्रवार आठ बजे से रोड डायवर्ट कर दिया जाएगा। मालवाहक वाहनों को दूसरे मार्ग से भेजा जा रहा है। जबकि,सोमवार और
Rampur News: कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर लागू होने वाले रूट डायवर्जन को लेकर पुलिस तैयार है। इस बार शुक्रवार की रात आठ बजे से लेकर मंगलवार रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन लागू होगा। शुक्रवार आठ बजे से रोड डायवर्ट कर दिया जाएगा। मालवाहक वाहनों को दूसरे मार्ग से भेजा जा रहा है। जबकि,सोमवार और मंगलवार को आंबेडकर पार्क से लेकर रोडवेज तिराहे तक केबल बाइकों का ही संचलान होगा और अन्य वाहनों को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा कांवड़ियों की संख्या के अनुसार कारों को भी बदले मार्ग से चलाया जा सकता है। रूट डायवर्जन प्लान के अनुसार रामपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन शाहबाद से बिलारी से हजरतनगर गढीं से सिरसी से चन्दौसी चौराहा सम्भल से गवां रोड से नरौरा से डिबाई से शिकारपुर से बुलन्दशहर होते हुये दिल्ली जाएंगे और मेरठ जाने के लिये वाया हापुड़ मेरठ की तरफ रवाना किया जा रहा है। वहीं,रामपुर से मुरादाबाद की ओर जाने वाले वाहन शाहबाद, बिलारी, कुन्दरकी होते हुए रवाना किए जाएंगे。
विशेष व्यवस्था
-कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। शुक्रवार रात से सोमवार रात तक रूट डायवर्जन लागू होता था। मगर इस बार मंगलवार रात आठ बजे तक के लिए लागू किया जाएगा।
यातायात स्थिति
-राजवीर सिंह परिहार,सीओ यातायात।
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