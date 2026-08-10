Rampur News: गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में धार्मिक समागम, उमड़ी संगत
Rampur News: बिलासपुर में गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में रविवार को धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से हुआ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आए रागी जत्थों ने शबद कीर्तन किया और उपस्थित श्रद्धालुओं को संतोषी किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य ट्रस्टी सतनाम कौर की उपस्थिति में हुई, जिसमें नितनेम का पाठ और अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया।
Rampur News: बिलासपुर। क्षेत्र के गांव पसियापुरा स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में रविवार को साप्ताहिक धार्मिक समागम श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आए विभिन्न रागी जत्थों ने शबद कीर्तन कर संगत को निहाल किया और गुरुओं का गौरवशाली इतिहास सुनाया। धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत सुबह लगभग नौ बजे मुख्य ट्रस्टी सतनाम कौर की गरिमामयी मौजूदगी में हुई। मुख्य ग्रंथी ने नितनेम का पाठ और आसा दी वार का कीर्तन किया, जिसके बाद श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया।
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