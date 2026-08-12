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Rampur News: झमाझम बारिश से लुढ़का पारा, मौसम हुआ सुहाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: मंगलवार की सुबह क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई। तड़के से ही आसमान में छाए काले बादलो के साथ बूंदाबांदी शुरु हो गई। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही कड़ाके की धूप और उमस से जनजीवन अस्त-व्यस्त था। इस बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया।

Rampur News: झमाझम बारिश से लुढ़का पारा, मौसम हुआ सुहाना

Rampur News: मंगलवार की सुबह क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई। तड़के से ही आसमान में छाए काले बादलो के साथ बूंदाबांदी शुरु हो गई। जिससे बीते कई दिनों से पड़ रही उमस और भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है। रिमझिम बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और मौसम खुशनुमा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही कड़ाके की धूप और उमस से जनजीवन अस्त-व्यस्त था। लोग सुबह से ही पसीने से तर-बतर हो रहे थे और पंखे-कूलर भी राहत देने में नाकाम साबित हो रहे थे।

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बारिश का आनंद

मंगलवार सुबह हुई रिमझिम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। ठंडी हवाओं के चलने से पारे में गिरावट आई, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। सुबह की इस सुहावनी बारिश का लुत्फ उठाने के लिए लोग घरों की छतों और पार्कों में निकल आए। बच्चों ने बारिश में भीगकर जमकर मस्ती की, वहीं बड़े-बुजुर्गों ने चाय की चुस्कियों के साथ इस बदलते मौसम का आनंद लिया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले एक-दो दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान नियंत्रण में रहेगा। झमाझम बारिश के बाद शहर के मुख्य बाजारो में भी रौनक देखने को मिली। बाजारो में हुई रौनक के चलते दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मौसम ने कैसे बदलाव दिखाया?
मौसम ने रिमझिम बारिश के चलते पूरी तरह बदलाव दिखाया।
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