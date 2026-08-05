Rampur News: 51 सौ शिकायतें निपटाकर रामपुर प्रदेश में दूसरे नंबर पर
Rampur News: रामपुर प्रशासन ने एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली में 130 में से 124 अंक अर्जित कर पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 5,100 से अधिक जनशिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण किया गया। यह प्रशासनिक सफलता नागरिकों के विश्वास की जीत है।
Rampur News: रामपुर। प्रदेश सरकार की जनसुनवाई और पारदर्शिता की फ्लैगशिप योजना एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली की जुलाई माह की रैंकिंग जारी हो गई है। रामपुर प्रशासन ने 130 में से 124 अंक अर्जित करते हुए पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। जिले में समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के जरिए 5,100 से अधिक जनशिकायतों का समाधान कर जनता का भरोसा जीता गया। आईजीआरएस पोर्टल के जरिए प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिक खानापूर्ति करने के बजाय समस्या के स्थाई समाधान को प्राथमिकता दी गई। प्रत्येक आवेदन का मौके पर जाकर तथ्यात्मक परीक्षण किया गया। केवल निस्तारण आख्या अपलोड करने के स्थान पर यह सुनिश्चित किया गया कि शिकायतकर्ता प्रशासन की कार्रवाई से पूर्णत: संतुष्ट हो।
शिकायत निवारण में सुधार
यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक आंकड़ों का परिणाम नहीं, बल्कि रामपुर के प्रत्येक नागरिक के विश्वास की जीत है। शासन की मंशा के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की इस गति को आगे भी बनाए रखा जाएगा।
-अजय कुमार द्विवेदी, डीएम
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