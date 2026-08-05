Rampur News: मंगलवार दोपहर हुई बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहाना
Rampur News: रामपुर में मंगलवार को हल्की बूंदाबांदी ने उमस और गर्मी से राहत दी, लेकिन अचानक बिजली कटौती से लोगों को परेशानी हुई। बारिश के बाद बाजारों में चहल-पहल बढ़ी, लेकिन बिजली गुल होने के कारण कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत उत्पन्न हो गई। मौसम विभाग ने बुधवार को फिर से बारिश की संभावना जताई।
Rampur News: रामपुर। मंगलवार की दोहपर हुई हल्की बूंदाबांदी ने पिछले कई दिनों से भीषण उमस और गर्मी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत दी। सुबह के समय ठंडी हवाओं के साथ गिरी बौछारों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम बेहद सुहाना हो गया। हालांकि, इस खुशनुमा मौसम का मजा ज्यादा देर नहीं टिक सका, क्योंकि शहर के कई इलाकों में अचानक हुई बिजली कटौती ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी। मंगलवार की दोपहर से आसमान में काले बादल घिरे और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही चिपचिपी गर्मी से परेशान लोगों को इस बूंदाबांदी ने काफी हद तक सुकून पहुंचाया। दोपहर बाद शहर के मुख्य बाजारों और सड़कों पर भी चहल-पहल देखने को मिली। वही मौसम के चलते बाजारों में बढ़ी ग्राहको की अवाजाही से दुकानदारों के चेहरों पर भी सुकून देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को बारिश के आसार हैं。
बिजली गुल होने से बढ़ी परेशानी
एक तरफ जहां मौसम के मिजाज ने लोगों को राहत दी, वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई क्षेत्रों में घंटों बिजली न आने से घरों में पानी की किल्लत पैदा हो गई, वहीं वर्क फ्रॉम होम करने वाले और सुबह-सुबह दफ्तर जाने की तैयारी में लगे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हल्की सी बूंदाबांदी होते ही बिजली का कट जाना अब आम बात हो गई है। वहीं, बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से और कुछ जगहों पर लोकल फॉल्ट आने के कारण एहतियातन आपूर्ति रोकी गई थी, जिसे जल्द ही बहाल कर दिया गया।
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