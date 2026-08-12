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Rampur News: डॉ.दशरथ सिंह के सर सजा अध्यक्ष का ताज, मनाया जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के चुनाव में डॉ. दशरथ सिंह को अध्यक्ष चुना गया। सचिव डॉ. अजीज हसन, उपाध्यक्ष डॉ. राजीव चंदेल और संपादक डॉ. युगल किशोर बने। मतदान प्रक्रिया के बाद जीत की खुशी में डॉक्टरों ने जश्न मनाया। चुनाव जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में हुआ जिसमें विभिन्न पदों पर जीत हासिल की गई।

Rampur News: डॉ.दशरथ सिंह के सर सजा अध्यक्ष का ताज, मनाया जश्न

Rampur News: प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने चुनाव में अध्यक्ष का ताज डॉ.दशरथ सिंह से सजा। सचिव डॉ.अजीज हसन, उपाध्यक्ष डॉ.राजीव चंदेल, संपादक डॉ.युगल किशोर चुना गया। जबकि उपाध्यक्ष महिला डॉ. अंजू सिंह, वित्त सचिव डॉ. सुभाष सिंह, केंद्रीय कार्यकारी सदस्य डॉ. पदम सिंह निर्विरोध हुए है। जिला चिकित्सालय में जीत के खुशी में जश्न मनाया गया। चिकित्सकों ने एक दूसरों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मंगलवार को जिला अस्पताल में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का चुनाव सुबह नौ बजे जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.ओपी आर्य, रिर्टनिंग ऑफिसर राजेश गंगवार की देखरेख में शुरू हुआ। चुनाव में सीएमओ डॉ.दीपा सिंह, सीएमएस डॉ.बीसी सक्सेना, डॉ.अनवर सादात समेत अन्य चिकित्सकों ने मतदान किया।

अध्यक्ष पद के लिए डॉ. दशरथ सिंह और डॉ. सतपाल सिंह के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। शाम को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद मतगणना हुई जिसमें डॉ.दशरथ सिंह ने 11 वोटों से डॉ. सतपाल सिंह से हरा दिया। उपाध्यक्ष के लिए डॉ.राजीव चंदेल को 53, डॉ.सतवीर सिंह को 37, डॉ.मणिक अग्रवाल 44, सचिव के लिए डॉ.अजीज हसन को 47, डॉ.लखवीर सिंह को 34, संपादक पद के लिए डॉ.युगल किशोर को 36 और डॉ.नवीन प्रसाद 34 को वोट मिले। जीत की खुशी में अध्यक्ष, सचिव समेत कार्यकारिणी को प्रमाण पत्र दिए गए। इस मौके पर डिप्टी एसीएमओ डॉ.संतोष कुमार, एसीएमओ डॉ.आरके वर्मा, डॉ.केके चहल, डॉ.सत्यप्रकाश, डॉ. एचके मित्रा, डीके वर्मा, डॉ. संजय अग्रवाल, डॉ.हैदर समेत आदि मौजूद रहे।

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