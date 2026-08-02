Rampur News: भावाधस (भीम) ने फूंका वार्ड 10 के सभासद का पुतला
Rampur News: रामपुर के तोपखाना वाल्मीकि बस्ती में सफाई व्यवस्था खराब होने और सभासद आसिफ अली पर दलित विरोधी आरोपों को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से सफाई कर्मियों के उत्पीड़न के मामले में कार्रवाई की मांग की। एकलव्य वाल्मीकि और अन्य ने आरोप लगाया कि सफाई कर्मियों से पैसे मांगे जा रहे हैं और उनकी स्थिति गंभीर है।
Rampur News: रामपुर। तोपखाना वाल्मीकि बस्ती में बदहाल सफाई व्यवस्था और उत्पीड़न के गंभीर आरोपों को लेकर भावाधस के पदाधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने भावाधस (भीम) के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एकलव्य वाल्मीकि के नेतृत्व में रविवार को वार्ड नंबर 10 के सभासद आसिफ अली पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उनका पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से सभासद की सदस्यता तत्काल रद्द करने की मांग की। एकलव्य वाल्मीकि ने पालिका प्रशासन और स्थानीय सभासद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सभासद ने सफाई कर्मियों को काम से हटाकर घर बैठा दिया है और उनसे हर महीने 10-10 हजार रुपये की अनुचित मांग की जाती है।
पैसे न देने पर सफाई कर्मचारियों का तबादला शहर के आखिरी छोर पर कर दिया जाता है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार तोपखाना वाल्मीकि बस्ती में पिछले कई महीनों से नालियों की सफाई नहीं हुई है, सड़कों पर झाड़ू नहीं लगती और स्ट्रीट लाइटें भी बंद पड़ी हैं। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जमा है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां फैलने का गंभीर खतरा बना हुआ है। मोहल्ले में कई मंदिर होने का वावजूद भी सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट है।प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि जिलाधिकारी और नगर पालिका प्रशासन ने इस मामले में त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं की, तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इस अवसर पर एकलव्य वाल्मीकि, कुणाल वाल्मीकि, आदर्श, माइकल वाल्मीकि, विनय कुमार, साहिल राणा, ऋतिक वाल्मीकि, दीपांशु वाल्मीकि, राहुल, कार्तिक आदि बस्ती के लोग मौजूद रहे।
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