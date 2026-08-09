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Rampur News: पुजारी के साथ मारपीट में चार लोगों पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर के जसमौली गांव में शिव मंदिर परिसर की जमीन पर पेड़ काटने को लेकर पुजारी को चार लोगों ने गाली-गलौज और मारपीट का शिकार बनाया। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और 40,000 रुपये तथा स्कूटी लूट ली गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है।

Rampur News: पुजारी के साथ मारपीट में चार लोगों पर केस दर्ज

Rampur News: रामपुर। शहजादनगर थाना क्षेत्र के जसमौली गांव के जंगल में शिव मंदिर परिसर की जमीन पर लकड़ी के पेड़ लगे हुए थे। जिसको शुक्रवार को मंदिर के पुजारी ने कटवाना शुरू किया तो स्योडरा गांव निवासी चार लोगों ने पुजारी के साथ गाली-गलौज करना शुरू कर दी। विरोध करने पर लाठी डंडों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। और कपडों की जेव में रखे चालिस हजार रूपये और स्कूटी भी ले गए। जिसके बाद पुलिस ने तुलाराम, और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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