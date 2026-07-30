Rampur News: कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सीओ ने चौकीदारों की बैठक कर निर्देश दिए
Rampur News: स्वार में आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारी के तहत कोतवाली में चौकीदारों की बैठक आयोजित हुई। सीओ सोनम सिंह ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश दिए। चौकीदारों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने का निर्देश दिया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा।
Rampur News: स्वार। आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से कोतवाली में क्षेत्र के चौकीदारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीओ सोनम सिंह और प्रभारी निरीक्षक अनुपम शर्मा ने की। इस दौरान यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बुधवार की शाम सीओ ने चौकीदारों से कहा कि वे अपने-अपने गांवों और क्षेत्रों में पूरी सतर्कता बनाए रखें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की जानकारी बिना देरी पुलिस तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि चौकीदार पुलिस और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए उनकी सक्रिय भूमिका कांवड़ यात्रा के दौरान बेहद अहम रहेगी।बैठक
में कांवड़ मार्गों पर भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि यात्रा के दौरान अफवाहों पर नजर रखी जाए और किसी भी अप्रिय स्थिति की आशंका होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए।
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