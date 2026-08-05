Rampur News: स्वार ट्रांसफार्मर फुंका, 24 घंटे बाद बहाल हुई बिजली आपूर्ति
Rampur News: स्वार नगर के मोहल्ला रसूलपुर में 400 केवीए का विद्युत ट्रांसफार्मर फुंक जाने से बिजली आपूर्ति करीब 24 घंटे तक ठप रही। पर्याप्त गर्मी और पेयजल संकट के कारण लोग परेशान रहे। नए ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई।
Rampur News: स्वार। नगर के मोहल्ला रसूलपुर में 400 केवीए का विद्युत ट्रांसफार्मर फुंक जाने से पूरे मोहल्ले की बिजली आपूर्ति करीब 24 घंटे तक ठप रही। पूरी रात बिजली गुल रहने से क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा। भीषण गर्मी के बीच लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी, वहीं पेयजल संकट भी गहरा गया। जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम रामपुर मार्ग स्थित बीज भंडार के पास रखा 400 केवीए ट्रांसफार्मर अधिक लोड के कारण खराब हो गया। सूचना मिलने पर बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रांसफार्मर को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी。
बिजली का संकट
बिजली न होने से पूरी रात मोहल्ले के लोगों को गर्मी से बेहाल होना पड़ा। बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित रहे। बिजली आपूर्ति बाधित रहने से घरों में पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई, जिससे लोगों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ा।
नए ट्रांसफार्मर की स्थापना
मंगलवार को विभाग ने नया ट्रांसफार्मर मंगवाकर दोपहर बाद स्थापित कराया। इसके बाद लगभग 24 घंटे बाद मोहल्ला रसूलपुर की बिजली आपूर्ति सुचारु रूप से बहाल हो सकी। अवर अभियंता (जेई) दीपेश सक्सेना ने बताया कि ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आने के कारण आपूर्ति बाधित हुई थी। नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने के बाद बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी गई।
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