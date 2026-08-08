Rampur News: शनिवार की सुबह चली हवाओ ने दी राहत बिजली कटौती ने किया हाल बेहाल
Rampur News: रामपुर। शनिवार की सुबह चली ठंडी हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से थोड़ी राहत जरूर दिलाई, लेकिन अघोषित बिजली कटौती ने इस राहत को आफत में बदल दिया।
Rampur News: शनिवार की सुबह चली ठंडी हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से थोड़ी राहत जरूर दिलाई, लेकिन अघोषित बिजली कटौती ने इस राहत को आफत में बदल दिया। शहर से लेकर देहात तक कई इलाकों में सुबह से ही घंटों गुल रही बिजली के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह-सुबह चले मौसम के सुहावने मिजाज से तापमान में हल्की गिरावट महसूस की गई और लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि, हवा चलते ही कई इलाकों में फॉल्ट और ट्रिपिंग की वजह से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। पेयजल आपूर्ति बाधित होने और पंखे-कूलर बंद रहने से शनिवार की सुबह स्थानीय निवासियों का हाल बेहाल हो गया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जरा सी हवा चलते ही बिजली विभाग की व्यवस्था चरमरा जाती है। घंटों तक बिजली न आने से रोजाना के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, जिससे गर्मी से मिली राहत भी आफत में बदल गई है।
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