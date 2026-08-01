Rampur News: खजुरिया पुलिस ने भटके युवक को परिजनों से मिलाया
Rampur News: खजुरिया थाना पुलिस ने एक युवक को उसके परिजनों से मिलवाने में सफलता पाई। युवक बेगमाबाद गांव में बिना कपड़ों के भटका मिला, जिसे पुलिस ने सी-प्लान ऐप से जल्दी ही पहचान लिया। युवक विकास के परिजनों को सूचित कर उसे सौंपा गया, जिससे उनके चेहरे पर खुशी आ गई।
Rampur News: खजुरिया थाना पुलिस ने रास्ता भटके एक युवक को सकुशल उसके परिजनों से मिलवा दिया। सी-प्लान ऐप की मदद से पुलिस ने चंद घंटों में युवक के घर का पता लगा लिया। युवक के मिलने पर परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। थानाध्यक्ष सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को ग्राम बेगमाबाद से सूचना मिली थी कि एक युवक बदहवास हालत में बिना कपड़ों के घूम रहा है। क्षेत्र में गश्त कर रही मिशन शक्ति टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने युवक को ढांढस बंधाया और पूछताछ की। युवक ने अपना नाम विकास और गांव का नाम खाता रठौडा बताया।
इसके बाद टीम ने सी-प्लान ऐप के जरिए जानकारी जुटाई तो उसकी पहचान विकास पुत्र विक्रम सिंह यादव, निवासी गांव खाता थाना हाफिजगंज बरेली के रूप में हुई। पुलिस ने तत्काल परिजनों से संपर्क कर उन्हें थाने बुलाया। सूचना पर पहुंचे पिता विक्रम सिंह यादव और चचेरे भाई धीरज यादव को पुलिस ने युवक को सौंप दिया। बेटे को सुरक्षित पाकर परिजनों की आंखें भर आईं और उन्होंने खजुरिया पुलिस का आभार जताया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।