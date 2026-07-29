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Rampur News: श्रावण मास को लेकर ग्राम चौकीदारों को किया अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: भोट में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस ने ग्राम चौकीदारों की बैठक आयोजित की। थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह त्यागी ने चौकीदारों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने का निर्देश दिया।

Rampur News: श्रावण मास को लेकर ग्राम चौकीदारों को किया अलर्ट

Rampur News: भोट। श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना कार्यालय में बुधवार को ग्राम चौकीदारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस ने सभी चौकीदारों की जिम्मेदारियां तय करते हुए उन्हें अपने-अपने गांवों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह त्यागी ने कहा कि कांवड़ यात्रा से जुड़ी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, अफवाह, विवाद या कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटना की सूचना तत्काल थाना पुलिस को दें।

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