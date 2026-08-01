Rampur News: विवेचना में रुपये मांगने के खेल पर बैठी जांच
Rampur News: रामपुर में पटवाई थाना क्षेत्र में एक अपंजीकृत अस्पताल से जुड़े दो केसों की जांच के दौरान वायरल हुए ऑडियो ने चर्चाएं पैदा कर दी हैं। इस ऑडियो में दरोगा और दल के नेता के बीच चार्जशीट लगाने और साठगांठ की बातें हो रही थीं। सीओ शाहबाद ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Rampur News: रामपुर। पटवाई थाना क्षेत्र में एक अपंजीकृत अस्पताल को लेकर दर्ज हुए दो केसों में पुलिस जांच और चार्जशीट प्रक्रिया को लेकर दरोगा और एक दल के नेता के बीच वायरल हुए बातचीत की ऑडियो का सीओ शाहबाद ने संज्ञान ले लिया है। सीओ की तरफ से ऑडियो की जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पटवाई थाना प्रभारी भी इस ऑडियो के बारे में जानकारी जुटा रहे है। शुक्रवार को एक ऑडियो वायरल हुआ था। जिसमें एक दरोगा और एक दल के नेता आपस में बातचीज कर रहे थे। इस ऑडियों की बातचीत में स्पष्ट रूप से मुकदमे में चार्जशीट लगाने, डॉक्टरों की रिपोर्ट, फाइल खोलने और विवेचना अधिकारी से साठगांठ करने की बातें हो रही थीं।
ऑडियो की जानकारी सामने आते ही सीओ शाहबाद देवकी नंदन ने मामले का संज्ञान लिया। सीओ शाहबाद देवकी नंदन ने बताया कि ऑडियो के बारे में जानकारी कर जांच की जा रही है।
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