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Rampur News: सड़क पर ट्रैक्टर ट्राली लगाकर किया रास्ता बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: सैदनगर, रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के आसपास पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मुख्य रास्तों पर बैरिकेडिंग और ट्रैक्टर-ट्राली खड़े कर दिए गए हैं। छात्रों का 10 दिन का धरना खत्म होने के बाद पुलिस ने सावधानी बरती है। छात्रों ने इस बैरिकेडिंग की निंदा की है।

Rampur News: सड़क पर ट्रैक्टर ट्राली लगाकर किया रास्ता बंद

Rampur News: सैदनगर, रामपुर, संवाददाता। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को जाने वाले मुख्य रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। बैरियर कम पड़ने के कारण पुलिस ने सड़क पर ट्रैक्टर-ट्राली खड़े कर दिए हैं। चौराहों पर मौजूद पुलिस हर आने जाने वाले पर सख्त नजर जमाए हुए हैं।मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर 10 दिन छात्रों का धरना चला था। भवन ध्वस्त के आदेश पर रोक लगाने के बाद छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया था। धरना समाप्त होते ही पुलिस ने विश्वविद्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके अलावा मुख्य मार्गों पर जगह-जगह पुलिस मौजूद है। पुलिस ने विश्वविद्यालय की ओर जाने वाले मार्ग हमसफर चौक पर बैरियर लगा दिए हैं।

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जबकि स्वार रोड काशीपुर तिराहा से विवि की ओर जाने वाले मार्ग पर ट्रैक्टर ट्राली खड़ी कराकर मार्ग को रोका गया है। इसके अलावा टांडा की ओर से आने वाले खिजरपुर चौराहे पर पुलिस बैरियर लगाए गए हैं। विवि के पश्चिम की ओर एपीजे अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस पर भी पुलिस आने जाने वालों पर नजर जमाए हुए हैं। खुफिया तंत्र भी विवि के आसपास जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। विवि के छात्रों ने जगह-जगह हुई बैरिकेडिंग की निंदा की है।

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