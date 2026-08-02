Rampur News: श्रावण मास व चेहल्लुम को लेकर पुलिस अलर्ट
Rampur News: भोट में श्रावण मास और चेहल्लुम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। क्षेत्राधिकारी हर्षिता सिंह के नेतृत्व में भोट थाना पुलिस ने कस्बे में पैदल मार्च करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
Rampur News: भोट। श्रावण मास और चेहल्लुम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में शनिवार को क्षेत्राधिकारी बिलासपुर हर्षिता सिंह के नेतृत्व में थाना भोट पुलिस ने कस्बे में पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान बाजार, प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। यहां थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह त्यागी आदि रहे।
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