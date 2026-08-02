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Rampur News: किशोरी से दुष्कर्म मामले में युवक पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: सैफनी में एक किशोरी के साथ खेत पर दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। किशोरी अपनी मां के साथ चारा लेने गई थी, जहां गांव के एक युवक ने उसे डरा कर इस अपराध को अंजाम दिया। परिजन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा।

Rampur News: किशोरी से दुष्कर्म मामले में युवक पर मुकदमा दर्ज

Rampur News: ​सैफनी। थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत पर चारा लेने गई किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा है। ​परिजनों के अनुसार, गुरुवार दोपहर किशोरी अपनी मां के साथ खेत पर गई थी। मां, चारे की गठरी लेकर घर लौट आई। जबकि, किशोरी खेत पर ही काम करती रही। आरोप है कि इसी दौरान गांव के युवक ने किशोरी को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शुक्रवार को परिजनों ने थाने पहुंचकर नामजद तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।​शनिवार

को पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक पंकज पंत ने बताया कि पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा गया है।

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