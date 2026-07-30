Rampur News: थाने के गेट पर युवक से मारपीट और जान से मारने की धमकी, महिला पर केस
Rampur News: रामपुरा निवासी अनिल कुमार ने पुलिस को शिकायत दी। 29 जुलाई को दूसरे पक्ष के व्यक्ति और गंगादेवी ने गाली-गलौज और मारपीट की। अनिल के अनुसार, गंगादेवी ने उसे थाने के गेट पर रोका, धमकी दी और धक्का दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गंगादेवी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Rampur News: राम्पुरा निवासी अनिल कुमार पुत्र रघुवीर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि 29 जुलाई की रात करीब आठ बजे दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने उसे और उसकी भाभी के साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। इस मामले में उसने थाना शाहबाद पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस ने गांव के दरोगा से जांच कराने और दोनों पक्षों को समझाकर घर जाने के लिए कहा था। अनिल के अनुसार, रात करीब 9:15 बजे वह अपने मामा राजेंद्र सिंह के साथ थाने से घर लौट रहा था। इसी दौरान थाने के मुख्य गेट पर दूसरे पक्ष के व्यक्ति के साथ आई कस्बा शाहबाद निवासी गंगादेवी ने उसे रोक लिया।
आरोप है कि महिला ने उसे फंसाने की धमकी देते हुए गाली-गलौज की और पीछे से लात मारकर धक्का दिया। पीड़ित ने थाने के गेट पर ही उसके साथ मारपीट करने और जान से मरवाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गंगादेवी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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