Rampur News: बिना अनुमति गांधी समाधि पर धरने की कोशिश, सपा नेता नीलम यादव समेत पांच पर केस
Rampur News: रामपुर में समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश सचिव नीलम सिंह यादव को बिना अनुमति धरना देने के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नीलम यादव ने मीडिया से बात करते हुए जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ सरकार के उत्पीड़न की आलोचना की और नोटिस वापस लेने की मांग की। सभी को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
Rampur News: रामपुर। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में गांधी समाधि पर बिना अनुमति धरना देने जा रहीं समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश सचिव नीलम सिंह यादव को पुलिस ने समर्थकों समेत हिरासत में ले लिया। पुलिस अभिरक्षा में कोतवाली लाने के बाद सपा नेता समेत पांच नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बाद में पुलिस ने सभी को जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया। प्रयागराज से रामपुर पहुंचीं सपा महिला सभा की प्रदेश सचिव नीलम सिंह यादव रविवार को गांधी समाधि पर धरना देने की तैयारी कर रही थीं। इसकी भनक लगते ही शहर कोतवाली और महिला थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बिना अनुमति भीड़ जुटाकर प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे कार्यकर्ताओं को रोक दिया और नीलम यादव को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार मलिक ने बताया कि मामले में नीलम सिंह यादव, आरिफ खान, शाने आलम, संदीप मौर्य और आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुचलका भरवाकर रिहा किया गया है。
जौहर यूनिवर्सिटी का उत्पीड़न बंद करे सरकार
हिरासत में लिए जाने से पूर्व नीलम सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत में सरकार और स्थानीय प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि शिक्षा देश की रीढ़ है और जौहर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान गरीब बच्चों को कम फीस में बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। सरकार को ऐसी संस्थाओं को सहयोग देना चाहिए, न कि नोटिस भेजकर उत्पीड़न करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य जौहर यूनिवर्सिटी को जारी नोटिस वापस कराना है और जब तक प्रशासन अपना फैसला वापस नहीं लेता, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
धरना देने का प्रयास
जौहर यूनिवर्सिटी को दिए गए नोटिस को वापस लिए जाने की मांग को लेकर बिना अनुमति गांधी समाधि स्थल पर धरना देने का प्रयास किया गया। सूचना प्राप्त होने पर थाना कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और नीलम यादव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना कोतवाली लाया गया। केस दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है।
-अनिल कुमार सिंह,एसपी।
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