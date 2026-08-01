Rampur News: ये है पुलिस.. यहां साक्ष्य के नहीं रुपए के आधार पर लगती है चार्जशीट

Rampur News: खाकी की साख और कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक ऑडियो बातचीत से पुलिस महकमे में हलचल मच गई है, जिसमें केस निस्तारण में रुपयों के लेन-देन और सेटिंग की बातें सामने आ रही हैं। इस घटनाक्रम ने आम जनता की न्याय की उम्मीद को सवालों के घेरे में ला दिया है।

Rampur News: खाकी की साख और कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शुक्रवार ही में सामने आई एक ऑडियो बातचीत से पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। जिसमें केस के निस्तारण और धाराएं लगाने-हटाने के खेल में रुपयों के लेन-देन और सेटिंग की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। हालांकि हिन्दुस्तान अखबार किसी ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। पटवाई थाना क्षेत्र में एक अपंजीकृत अस्पताल को लेकर दर्ज हुए दो केसों में पुलिस जांच और चार्जशीट प्रक्रिया को लेकर दरोगा और एक दल के नेता में हुई बातचीत सामने आई है। वायरल ऑडियो की बातचीत में स्पष्ट रूप से मुकदमे में चार्जशीट लगाने, डॉक्टरों की रिपोर्ट, फाइल खोलने और विवेचना अधिकारी से साठगांठ करने की बातें की जा रही हैं। बातचीत से यह संकेत मिलता है कि मुकदमे में साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय आपसी समझ और लेन-देन को प्राथमिकता दी जा रही है। एक पक्ष द्वारा काम न होने पर नाराजगी जताने और पैसे व आपसी संबंधों का हवाला देने की बात भी सामने आ रही है। वायरल ऑडियो में जिस तरह से मुकदमों को रफा-दफा करने और चार्जशीट में फेरबदल की बातें हो रही हैं, उससे पटवाई पुलिस की साख को गहरा धक्का लगा है। उपनिरीक्षक रूप सिंह ने बताया कि पहले इस मामले की जांच दूसरे दरोगा कर रहे थे। अब जांच उनके पास है। जांच में जो सामने आएगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

आम जनता कैसे रखे न्यास की उम्मीद रामपुर। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर मामलों को निपटाने में किस तरह सौदेबाजी की जाती है। जब रक्षक ही ऐसी भूमिका में आ जाएं और चार्जशीट व धाराओं का फैसला रुपयों के दम पर होने लगें तो आम जनता को न्याय की उम्मीद किससे रखनी चाहिए.

बातचीत के मुख्य बिंदु -​रुपयों की मांग और सेटिंग : ऑडियो में स्पष्ट रूप से चर्चा हो रही है कि दरोगा निष्पक्ष जांच के बजाय पैसों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बातचीत करने वाला व्यक्ति दरोगा को ऊपर से सीधा लेकिन अंदर से स्वीट प्वाइजन (मीठा जहर) बता रहा है.

-धारा 105 का डर और प्रताड़ना : आरोपी व्यक्ति को धारा 105 में फंसाने का डर दिखाकर लगातार थाने बुलाकर टॉर्चर करने की बात सामने आई है.

-उच्च अधिकारियों का ढुलमुल रवैया : जब इस मामले की शिकायत क्षेत्राधिकारी से की गई तो उन्होंने भी कथित तौर पर यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, मेरा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है.

-लेन-देन की स्वीकारोक्ति : बातचीत में इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि मामले में पहले भी लेन-देन हो चुका है और पैसे लेकर ही इतने दिनों से खुली हवा में घूम रहे हैं.

वर्जन पटवाई में केस दर्ज हुए थे। केस दर्ज होने के बाद पटवाई पुलिस विवेचना कर रही है। ऑडियो का मामला संज्ञान में नहीं है। अगर मामला संज्ञान में आएगा तो जांच कराई जाएगी.

-देवकी नंदन, सीओ, शाहबाद।